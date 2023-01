Stand: 06.01.2023 10:43 Uhr Lüchow: Pläne für Stromleitung "SuedOstLink" vorgestellt

In Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) sind am Donnerstagnachmittag erste Pläne für eine 600 Kilometer lange Stromleitung präsentiert worden. Diese soll ab 2030 unter dem Namen "SuedOstLink" Windstrom von der mecklenburgischen Ostseeküste bis nach Süddeutschland transportieren. Christian Järnecke (CDU), Samtgemeindebürgermeister von Gartow, erklärt, dass die Hochleistungstrasse auch quer durch das Wendland führen könnte. Größtenteils würde sie unterirdisch verlaufen. Welche Orte betroffen sein könnten, soll 2027 feststehen. Geplant wird die Leitung vom Unternehmen 50 Hertz. In Kürze sollen die Unterlagen dazu öffentlich ausgelegt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.01.2023 | 06:30 Uhr