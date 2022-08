Stand: 03.08.2022 08:14 Uhr Lüchow: Motorradfahrer auf Bundesstraße tödlich verunglückt

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend im Landkreis Lüchow-Dannenberg tödlich verunglückt. Der Mann fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 248 aus Lüchow kommend in Richtung Salzwedel, wie ein Sprecher der Polizei Lüneburg am Mittwochmorgen sagte. Kurz hinter der Ortschaft Lübbow an der Grenze zu Sachsen-Anhalt sei der Fahrer gestürzt und unter die Leitplanke gerutscht. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Nach Zeugenaussagen habe der Mann die Kontrolle über sein Motorrad verloren, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit. Wegen des Unfalls wurde die Strecke bis kurz vor Mitternacht gesperrt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Zur Unfallursache wird derzeit noch weiter ermittelt.

