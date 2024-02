Stand: 08.02.2024 10:11 Uhr "Love-Scamming": Senior verliert 60.000 Euro an Betrüger

Ihm wurde eine Liebesbeziehung vorgegaukelt, doch am Ende ging es nur ums Geld: Ein Senior aus dem Landkreis Rotenburg ist von Betrügern durch sogenanntes Love-Scamming getäuscht worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kontaktierte ihn angeblich eine Frau unerwartet über einen Messenger-Dienst. Mehrere Wochen täuschte sie dem Mann demnach Liebe und eine Beziehung vor. Als das Vertrauensverhältnis aufgebaut war, habe sie den Verliebten um Geld gebeten, teilte die Polizei mit. Angeblich seien für ein Millionen-Erbe Gebühren fällig geworden. In mehreren Überweisungen hat der Mann laut Polizei mehr als 60.000 Euro an verschiedene Adressen überwiesen. Erst als eine Bankmitarbeiterin darauf aufmerksam wurde und die Polizei kontaktierte, fiel der Liebes-Schwindel auf. Beim "Love-Scamming" arbeiten Betrüger mit falschen Identitäten und Fotos. So bauen sie gezielt virtuelle Beziehungen zu ihren Opfern auf - dann folgen meist Geldforderungen.

