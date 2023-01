Niedersachsen: 2022 gab es 15 neue Lotto-Millionäre im Land Stand: 11.01.2023 09:48 Uhr 15 Menschen aus Niedersachsen haben im vergangenen Jahr eine Million Euro oder mehr im Lotto gewonnen. Der mit 28,3 Millionen Euro höchste Gewinn aus dem Spiel 6 aus 49 ging in die Region Hannover.

Zudem haben 126 Menschen 2022 mindestens 100.000 Euro gewonnen, wie Lotto Niedersachsen am Mittwoch mitteilte. Der Konzern zahlte im vergangenen Jahr insgesamt Gewinne in Höhe von 390 Millionen Euro aus und führte 333 Millionen Euro an Lotteriesteuern und Glücksspielabgaben an das Land ab. Die Sehnsucht nach einem Sechser spült aber auch viel Geld in die Kassen. 814 Millionen Euro haben Spielerinnen und Spieler im Land für Lotterien ausgegeben - ein geringes Minus von 0,6 Prozent gegenüber 2021.

