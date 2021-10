Stand: 01.10.2021 14:17 Uhr Lkw fährt auf Schulbus auf: Neun Kinder leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Lüneburg sind am Freitag elf Personen verletzt worden. Gegen 7 Uhr fuhr an der Bushaltestelle "Wittorfer Weg" ein Lkw auf einen Schulbus auf, teilte die Polizei mit. Da sich mehrere Schüler zum Zeitpunkt der Kollision noch nicht hingesetzt hatten, stürzten einige zu Boden. Anschließend wurden alle Schüler zwar zunächst mit einem Ersatzbus in die Schule gefahren, später stellte sich nach Polizeiangaben aber heraus, dass sich neun von ihnen leicht verletzt hatten. Das gilt auch für den Lkw- und Busfahrer. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.10.2021 | 15:00 Uhr