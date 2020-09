Stand: 21.09.2020 10:17 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Leuphana beruft Wirtschaftswissenschaftlerin Kemfert

Die Lüneburger Leuphana Universität beruft zum Wintersemester die bekannte Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Sie besetzt nach Angaben der Uni die neugeschaffene Professur "Energiewirtschaft und Energiepolitik". Kemfert leitete bislang die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Die 51-Jährige ist auch international bekannt: So beriet sie den früheren EU-Kommissionspräsidenten Barroso sowie die Weltbank.

