Stand: 15.09.2023 11:30 Uhr Lengenbostel: Betrunkener Mann bedroht Ehefrau mit Messer

Die Zevener Polizei ist am späten Donnerstagabend zu einem Familienstreit in Lengenbostel (Landkreis Rotenburg) gerufen worden. Dort habe ein alkoholisierter 39-jähriger Mann seine Ehefrau mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei mit. Als mehrere Beamte aus Zeven und Sittensen und auch Rettungskräfte eintrafen, fehlte von dem 39-Jährigen zunächst jede Spur. Die Polizei konnte ihn später in der Nähe des Wohnhauses aufgreifen und in Gewahrsam nehmen. Weil von dem Mann weiterhin eine Gefahr ausgegangen sei, wurde er noch in der Nacht in die Psychiatrie des Rotenburger Diakonieklinikums eingewiesen, so die Polizei.

