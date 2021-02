Stand: 15.02.2021 13:16 Uhr Leiche in der Wümme: Ermittler suchen nach Todesursache

In der Wümme in Rotenburg haben Spaziergänger am Sonntag einen im Eis eingefrorenen Toten entdeckt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Identität des Mannes ist noch unbekannt. Es gebe auch keine Vermisstenmeldung, die möglicherweise auf den Toten passe, so die Polizei. Der Leichnam soll voraussichtlich noch heute rechtsmedizinisch untersucht werden. Bisher deutet den Angaben zufolge nichts darauf hin, dass er ins Eis eingebrochen war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.02.2021 | 08:30 Uhr