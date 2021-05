Lebenslange Haft nach Doppelmord in Neuenkirchen Stand: 19.05.2021 15:48 Uhr Ein heute 21-Jähriger hat im Juli vergangenen Jahres ein Ehepaar im Heidekreis getötet. Dafür wurde er am Mittwoch zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Richter am Landgericht Lüneburg stellten außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Sie verurteilten den Mann wegen zweifachen Mordes sowie des versuchten Mordes an der Nachbarin des getöteten Ehepaars. Zudem floss eine vorsätzliche Brandstiftung in das Urteil ein.

Ehepaar mit Hammer erschlagen

Das Gericht folgte mit seinem Urteil den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Mit einem Hammer hatte der damals 20 Jahre alte Mann das Ehepaar in Neuenkirchen erschlagen. Die Opfer waren 70 und 69 Jahre alt. Er zündete zudem das Haus der Eheleute an. Die 56 Jahre alte Nachbarin verletzte er schwer, sie wurde später vor dem Haus gefunden.

