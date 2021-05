Stand: 14.05.2021 16:51 Uhr Landtagswahl 2022: Kein zusätzlicher Wahlkreis für Lüneburg

Im Landkreis Lüneburg wird voraussichtlich kein weiterer Wahlkreis für die Landtagswahl 2022 entstehen. So schätzt es die SPD-Landtagsabgeordnete Andrea Schröder-Ehlers ein. Demnach hat sich die Landesregierung dagegen ausgesprochen. Deshalb wählen die Einwohner der Samtgemeinde Amelinghausen ab 2022 voraussichtlich Abgeordnete aus dem Heidekreis. An diesen Plänen hatte es in Amelinghausen zuletzt Kritik gegeben, weil die Leute dort nach eigener Aussage kaum einen Bezug zum Heidekreis haben. Der Wahlkreis Lüneburg muss verkleinert werden, weil hier im Vergleich zu anderen Wahlkreisen, zu viele Menschen wahlberechtigt sind. Die Gründung eines zusätzlichen Wahlkreises würde aber Begehrlichkeiten in anderen Regionen wecken - so schätzt es die Landesregierung nach Worten der SPD-Abgeordneten ein.

