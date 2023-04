Stand: 13.04.2023 08:41 Uhr Landrätin will Rettungsleitstellen nicht zusammenlegen

Die Landrätin des Landkreises Lüchow-Dannenberg, Dagmar Schulz (parteilos), hat sich gegen Pläne der Krankenkassen in Niedersachsen ausgesprochen. Die Kassen wollen, dass die Zahl der Rettungsleitstellen reduziert wird, um Kosten zu sparen. 20 Städte und Landkreise wurden angeschrieben, darunter auch der Landkreis Lüchow-Dannenberg. Landrätin Schulz betont, im Rettungsdienst sei gute Ortskenntnis sehr wichtig. Diese leide, wenn Leitstellen landkreisübergreifend arbeiten. Außerdem kooperiere Lüchow-Dannenberg bereits mit anderen Landkreisen. Wenn viele Notrufe auf einmal eingingen, könnten diese auch in Uelzen, Celle und Gifhorn entgegengenommen werden. Schulz sagte dem NDR Niedersachsen, ihr erschließe sich nicht, was weitere Synergieeffekte sein könnten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.04.2023 | 06:30 Uhr