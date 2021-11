Stand: 29.11.2021 09:32 Uhr Landkreis Uelzen will neues Impfzentrum einrichten

Der Landkreis Uelzen plant ein neues Impfzentrum. Den Angaben zufolge soll es in einem leerstehenden Supermarktgebäude in Uelzen-Veerßen eingerichtet und vom Roten Kreuz betrieben werden. Wann der Impfbetrieb dort starten könnte, dazu machte der Landkreis keine Angaben. Parallel dazu sollen die dezentralen Impfangebote in den Gemeinden erhalten bleiben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.11.2021 | 09:30 Uhr