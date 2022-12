Stand: 05.12.2022 12:48 Uhr Landkreis Stade: Serie von Einbrüchen am Wochenende

Unbekannte Täter haben im Landkreis Stade gleich eine Reihe von Einbrüchen in mehreren Orten begangen. Wie die Polizei mitteilte, gab es allein in Fredenbeck zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen drei Einbrüche in Wohnhäuser. In zwei Fällen verschafften sich die Täter Zugang über die Terrassentür, unter anderem in der Straße Auf dem Losfeld. Auch in Stade zählte die Polizei zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag drei Einbrüche. Einen weiteren Fall gab es in Jork in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagvormittag in der Straße Am alten Landratsamt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der jeweils zuständigen Dienststelle zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.12.2022 | 13:30 Uhr