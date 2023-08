Stand: 21.08.2023 07:07 Uhr Landkreis Stade: 63-Jähriger stirbt nach Kollision mit Baum

Ein 63-Jähriger aus Hagen im Bremischen ist bei einem Autounfall in der Nähe von Freiburg (Landkreis Stade) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Sonntagnachmittag auf der L111 in Richtung Cuxhaven, als er von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Zufällig vorbeifahrende Autofahrer entdeckten laut Polizei den Unfall, alarmierten die Einsatzkräfte und befreiten den Mann aus dem Auto. Eine Notärztin, die Rettungswagenbesatzung und die Besatzung eines Rettungshubschraubers versuchten den Mann zu retten. Er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zur Fahrweise des Unfallopfers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 bei der Stader Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.08.2023 | 06:30 Uhr