Stand: 09.12.2022 13:15 Uhr Landkreis Rotenburg meldet Ausbruch der Vogelgrippe

Im Landkreis Rotenburg ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist das Virus durch das niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) festgestellt worden, das Referenzlabor des Friedrich-Löffler-Instituts brachte am Donnerstag letzte Gewissheit. Von dem Ausbruch betroffen ist demnach ein Hobby-Geflügelzüchter in der Gemeinde Reeßum. Er hatte am vergangenen Wochenende Symptome bei seinen Tieren festgestellt und die Amtstierärzte informiert. Die Tiere des Züchters wurden getötet. Der Landkreis hat eine Sperrzone mit einem Drei-Kilometer-Radius eingerichtet. Außerdem gibt es eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern. Die Karte kann auf der Homepage des Landkreises Rotenburg eingesehen werden. Die Amtstierärzte bitten alle Privatpersonen und Betriebe, die Geflügel halten, um besondere Vorsicht.

