Stand: 08.11.2022 10:14 Uhr Landkreis Lüneburg schließt zwischen den Jahren die Verwaltung

Der Landkreis Lüneburg schließt in diesem Jahr erstmals zwischen Weihnachten und Neujahr seine Verwaltungsgebäude. Damit will die Kreisverwaltung nach eigenen Angaben ein deutliches Zeichen in der Energiekrise setzen und vielleicht auch andere Institutionen zur Nachahmung anregen. Mehr als 40.000 Kilowattstunden Energie könne der Landkreis über diese kurze Zeit einsparen. Das entspreche dem Jahresverbrauch von mehreren Haushalten, heißt es in einer Mitteilung. Wenn mehrere große Verbraucher solche Betriebsferien anordnen würden, könnte mit wenig Aufwand sehr viel Energie gespart werden, sagte Landrat Jens Böther (CDU). Das sei auch fürs Klima ein positiver Effekt.

