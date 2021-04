Stand: 29.04.2021 07:45 Uhr Landkreis Harburg: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Eine 52 Jahre alte Autofahrerin ist mit einem Lastwagen in Rosengarten im Landkreis Harburg bei Hamburg zusammengestoßen und verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Mann wollte am Mittwochnachmittag mit seinem Lastwagen von der Rosengartenstraße auf die Autobahn 461 abbiegen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Auto der 52-Jährigen zusammen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zur Schwere der Verletzung und Höhe des Sachschadens konnten zunächst nicht gemacht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.04.2021 | 07:30 Uhr