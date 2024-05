Stand: 27.05.2024 09:40 Uhr Bessere Notfallversorgung: Neue Rettungswache in Drochtersen

In Drochtersen (Landkreis Stade) ist am Freitag eine neue Rettungswache eingeweiht worden. Das sei ein klares Bekenntnis für diesen Standort, sagte Landrat Kai Seefried (CDU) anlässlich einer Feierstunde mit dem Präsidenten des Stader Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes, Michael Roesberg. Wie der Landkreis am Montag mitteilte, seien noch zwei weitere Neubauten kurz vor der Fertigstellung. Sie sollen im Sommer und zum Jahresende bezugsfertig sein. Grundlage für die Neubauten war ein Gutachten von 2016, welches eine Modernisierung und Erweiterung des Rettungsdienstes im Kreisgebiet empfahl. Die Neubauten kosten den Landkreis jeweils zwei Millionen Euro. Für das Gründach der Rettungswache in Drochtersen erhält der Landkreis eine Förderung von rund 84.000 Euro vom Bund. Die Neubauten und Erweiterungen sollen eine gute medizinische Versorgung für die Menschen im Landkreis Stade gewährleisten, so Landrat Kai Seefried.

