Stand: 06.12.2024 16:12 Uhr Küchenbrand in Lüneburg verursacht 100.000 Euro Schaden

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtzentrum von Lüneburg sind am Donnerstag sieben Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei wurden die sieben Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Es gebe keine Hinweise, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hinweisen, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer auf ausweitete. Durch die starke Verrußung sei die Wohnung derzeit aber nicht bewohnbar, so die Polizei. Den entstandenen Schaden schätzt sie auf rund 100.000 Euro.

