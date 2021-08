Kritik an geplanter Hotelanlage im Landkreis Stade

In Bassenfleth im Landkreis Stade gibt es Kritik an einem Hotelprojekt. Die Gruppe Upstalsboom plant ein Hotel mit knapp 100 Zimmern direkt am Deich. Viele Anwohner lehnen das ab. Ein benachbarter Obstbauer hat Ratsmitglieder eingeladen, um vorzuführen, wie laut es auf seinem Hof zeitweise ist. Er fürchtet, dass er seinen Betrieb einschränken muss, falls sich künftig Hotelgäste über den Lärm beschweren. Aber auch andere Nachbarn sind gegen das geplante Hotel. Zuletzt hatte der Gemeinderat bereits auf Kritik reagiert und dem Betreiber eine ebenfalls geplante Strandbar verweigert. Das Hotelprojekt ist in einer Woche erneut Thema im Gemeinderat.

