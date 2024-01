Stand: 04.01.2024 14:35 Uhr Kriminelle sprengen Fahrkartenautomat am Bahnhof von Schnega

Unbekannte haben in Schnega (Landkreis Lüchow-Dannenberg) einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Nach Polizeiangaben schlugen sie am Donnerstag gegen 4 Uhr am Bahnhof des Ortes zu. Anwohner hatten einen Knall gehört und den Notruf gewählt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Ob sie Geld erbeutet haben, steht noch nicht fest, weil der Automat noch nicht genauer untersucht werden konnte. Zuvor müsse geklärt werden, ob noch Gefahr durch Sprengstoff besteht, so ein Polizeisprecher. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.01.2024 | 08:30 Uhr