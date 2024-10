Stand: 16.10.2024 09:34 Uhr Kostenlose Blumenzwiebeln für naturnahe Straßenränder

Wer an öffentlichen Straßen in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) wohnt, kann nach Angaben der Stadt kostenlose Blumenzwiebeln für Frühblüher bekommen. Mit der Aktion möchte die Stadt Flächen am Straßenrand aufwerten, die nur dünn bepflanzt oder komplett mit Rasen bedeckt sind. Anwohnerinnen und Anwohner können die Blumenzwiebeln nach Absprache im Rathaus abholen. Die Aktion gilt ausdrücklich nur für öffentliche Flächen. Wer sein Privatgrundstück ökologisch aufwerten möchte, kann aber eine städtische Förderung für den Kauf von Bäumen und Sträuchern bekommen.

Weitere Informationen Blumenzwiebeln pflanzen: Darauf kommt es an Blumenzwiebeln müssen bereits im Herbst in die Erde. Tipps, wie Narzissen, Tulpen und Co. fachgerecht eingesetzt werden. (25.09.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 15.10.2024 | 15:00 Uhr