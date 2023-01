Stand: 06.01.2023 11:41 Uhr Kontrollen im Heidekreis: Behörden schließen Wettbüro

Rund 90 Einsatzkräfte von Polizei, Zoll, Finanzbehörden und Ordnungsämtern haben in Bad Fallingbostel, Soltau und Munster 18 Betriebe kontrolliert. Der Einsatz war eine Aktion des Behördennetzwerks "Räderwerk", das gegen Rocker- und Clankriminalität im Heidekreis vorgeht. Durchsucht wurden neben einer Wohnung auch Autohändler, Friseursalons sowie Gastronomie- und Glücksspielbetriebe. Laut Polizei wurde die Identität von 40 Personen überprüft. Nur in wenigen Betrieben gab es keine Beanstandungen. In einigen Fällen gab es teils gravierende Verstöße - ein Wettbüro musste deshalb geschlossen werden. Mehrere Glücksspielautomaten wurden sichergestellt.

