Stand: 21.07.2019 14:45 Uhr

Kollision in der Luft: Segelflieger stürzt ab

Absturz in 1.000 Meter Höhe: In Lüneburg ist am Sonntag ein Segelflieger nach der Kollision mit einem weiteren Segelflugzeug abgestürzt. Der Pilot habe sich per Fallschirm retten können und sich leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Der Pilot des anderen, ebenfalls beschädigten, Flugzeugs habe notlanden können. Nach Angaben des Sprechers kam es über dem Stadtteil Moorfeld zum Zusammenstoß. Die Ursache war zunächst unklar.

Polizei sammelt Wrackteile ein

Das Trümmerfeld habe einen Radius von mehreren Kilometern, so der Sprecher weiter. Durch die umherfliegenden Trümmer sei niemand verletzt worden. Es sei viel Glück im Spiel gewesen. Die Polizei sei dabei, die Wrackteile zu ordnen. Das Segelflugzeug stürzte in einem Wohngebiet ab. Das Wrack lag teils in einem Vorgarten, teils auf der Straße. Schäden an Häusern oder anderen Gebäuden habe es offenbar nicht gegeben, so eine erste Einschätzung der Polizei.

Archiv 09:42 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:42 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.07.2019 | 15:00 Uhr