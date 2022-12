Stand: 09.12.2022 11:13 Uhr Kohlenmonoxid-Austritt: Mehrfamilienhaus in Walsrode evakuiert

In Walsrode im Heidekreis hat die Feuerwehr am Donnerstagabend ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Grund war eine defekte Heizungsanlage, aus der Kohlenstoffmonoxid austrat. Es wirke bereits in sehr geringen Konzentrationen schädlich auf den Organismus und könne in größerer Menge zum Tode führen, erklärte die Feuerwehr. Rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner des sechsstöckigen Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen. Ein Schornsteinfeger sowie Heizungsbauer reparierten die Anlage. Nach gut vier Stunden konnten die rund 85 hauptsächlich ehrenamtlichen Einsatzkräfte wieder einrücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.12.2022 | 13:30 Uhr