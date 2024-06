Stand: 21.06.2024 07:55 Uhr Knappe Kasse: Bleckede erhebt ab Juli Bettensteuer

Nach anderen Kommunen führt auch Bleckede (Landkreis Lüneburg) zum 1. Juli eine Bettensteuer ein. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Jeder Beherbergungsbetrieb in Bleckede und in den 13 Ortsteilen muss dann vier Prozent des Brutto-Übernachtungspreises vom Gast erheben und an die Stadt abführen. Gäste, die mit entsprechendem Nachweis aus beruflichen Gründen übernachten, sind von der Steuer nicht betroffen. Angesichts ihrer angespannten Haushaltslage will die Stadt durch die eingenommenen Gelder beispielsweise Kinderbetreuung finanzieren. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) erheben derzeit bundesweit rund 50 Kommunen eine Bettensteuer.

