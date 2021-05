Stand: 23.05.2021 10:06 Uhr Klimawandel: Effiziente Wassernutzung durch Digitalisierung?

Angesichts des Klimawandels soll im Kehdinger Land an der Niederelbe getestet werden, wie mit Computerhilfe Wasser effizienter genutzt werden kann. Das Land stellt für einen Modellversuch 1,5 Millionen Euro bereit. So könnten etwa Millionen Apfel und Kirschbäume im Kreis Stade Ressourcen schonend beregnet werden, sagte der Stader Landtagsabgeordnete Kai Seefried (CDU). Das Kehdinger Land liegt zudem in weiten Teilen unterhalb des Meeresspiegels und muss entwässert werden, um die Flächen landwirtschaftlich zu nutzen. Auch dabei soll die Digitaltechnik helfen. Von den Ergebnissen des Modellversuchs in Kehdingen sollen die mehr als 100 Unterhaltungsverbände in ganz Niedersachsen profitieren, wenn sie ihr Wasser-Management digitalisieren.

21.05.2021