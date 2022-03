Stand: 27.03.2022 18:56 Uhr Kellerbrand bei Lüchow - Wäschetrockner in Brand geraten

Die Ortsfeuerwehr Lüchow (Wendland) hat am Samstagabend im Lüchower Ortsteil Kolborn einen Kellerbrand gelöscht. Wegen der starken Rauchentwicklung rückten die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten in das Gebäude vor. Der Brand hatte sich zwischenzeitlich bis in die Zwischendecke ausgebreitet, wie die Feuerwehr mitteilte. Ursache für das Feuer war offensichtlich ein defekter Wäschetrockner.

