Stand: 02.06.2021 12:40 Uhr Keine Tötungsabsicht: Uelzener Messer-Angreifer freigelassen

Nach einer Attacke mit einem Brotmesser am Montagabend in Uelzen sind die beiden mutmaßlichen Täter wieder auf freiem Fuß. Nach Angaben der Polizei sah die Staatsanwaltschaft keine Tötungsabsicht und damit keinen Haftgrund. Die Ermittlungen dauerten an. Zwei 25 und 28 Jahre alte Brüder sollen ihren Vater und dessen Begleiterin angegriffen haben. Die Opfer kamen verletzt ins Krankenhaus. Das Motiv könnte laut Polizei darin liegen, dass die Frau zuvor mit einem der beiden Brüder liiert war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.06.2021 | 06:30 Uhr