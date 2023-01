Stand: 31.01.2023 12:20 Uhr Kater "Heini" erst nach vier Tagen aus Baum gerettet

Nach vier Tagen auf einem hohen Baum ist in Lüneburg die Rettung einer Katze geglückt - das Tier ist wieder wohlbehalten zu Hause. Kater "Heini" war nach Angaben eines Polizeisprechers den Baum emporgeklettert, kam jedoch aus mehr als zehn Metern Höhe nicht mehr herunter. Eine erste Rettungsaktion misslang, das Tier stieg sogar noch höher. Auch "Heinis" Katzenbruder, der besorgt zu ihm in den Baum geklettert war, konnte den Kater nicht zur Umkehr bewegen. Schließlich holte der Besitzer einen Baumkletterer. Dem gelang es, "Heini" zu greifen und in einen Katzensack zu stecken. Fast wäre dann alles doch noch schiefgegangen. Denn "Heini" befreite sich aus dem Sack und stürzte in die Tiefe. Dort hatten Helfer aber zum Glück ein Sprungtuch gespannt, in das der Kater weich fiel. Danach lief er schnurstracks nach Hause - und wurde dort von seinem Katzenbruder erstmal geputzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.01.2023 | 15:00 Uhr