Kanu auf Elbe gekentert: Suche nach Vermisstem erfolglos Stand: 10.07.2022 16:25 Uhr Nach einem Kanu-Unfall auf der Elbe im Landkreis Lüchow-Dannenberg haben die Rettungskräfte die Suche nach dem Vermissten am Sonntag erneut ergebnislos abgebrochen. Das Kanu war Sonnabend gekentert.

Außer dem vermissten 61-Jährigen saß noch ein 59-Jähriger mit im Boot. Nach Angaben der Polizei sind beide Männer erfahrene Kanufahrer und Mitarbeiter des Fährbetriebs. Sie wollten am frühen Sonnabendmorgen mit dem Boot von Darchau nach Neu Darchau übersetzen. Als das Kanu kenterte, konnte sich der 59-Jährige an Land retten und die Rettungskräfte alarmieren. Erfolglos suchten Mitglieder von Feuerwehr, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Rettungsdienst und Polizei bis Sonnabendnachmittag nach dem Vermissten - ohne Erfolg. Auch am Sonntag suchten die Einsatzkräfte laut Polizei mehrere Stunden nach dem Mann - wieder ohne Erfolg.

Sonarboot, Hubschrauber, Hunde und Reiterstaffel beteiligt

Die Einsatzkräfte setzten ein Sonarboot und eine Drohne für die Suche ein. Am Ufer beteiligten sich die Reiterstaffel der Polizei und Beamte mit Suchhunden. Auch der Hubschrauber der Polizei war im Einsatz.

