Diskussion um Böller: Lüneburgs OB gegen generelles Verbot

Angesichts der anhaltend hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen fordern Teile der Politik und die Polizeigewerkschaft ein generelles Böller-Verbot für das diesjährige Silvesterfest. Bundesinnenminister Seehofer ist dagegen – und auch der deutsche Städte- und Gemeindetag lehnt dies ab. Lüneburg Oberbürgermeister Mädge ist gegen ein generelles Böller-Verbot. Auf NDR Info begründete Mädge diesen Standpunkt mit der fehlenden Durchsetzbarkeit eines solchen Verbots.

Nein zum generellen Verbot - Ja zum Teil-Verbot

"Man muss ja auch Verbote überwachen und das wird der Polizei und den Ordnungsdiensten nicht gelingen", sagte der SPD-Politiker im Interview. Mädge sprach sich dennoch für ein Teil-Verbot von Feuerwerkskörpern aus - und zwar in den Innenstädten und dort insbesondere auf Plätzen. Dort müsse man Böller verhindern, um Ansammlungen zu verhindern. "Unabhängig von Corona, haben wir das Problem, dass die Altstädte besonders geschützt werden müssen", sagte er auf NDR Info.

Er selber würde als Oberbürgermeister in seiner Stadt kein zentrales Feuerwerk veranstalten. Auch diese Meinung habe er unabhängig von Corona. Mit Blick auf die Feinstaubentwicklung frage er sich jedes Jahr, wo die Eigenverantwortung auch der Menschen sei, die sonst immer ganz laut aufschreien, wenn Autos in die Stadt fahren - aber dann selbst Feuerwerkskörper an Silvester zündeten. "Also ich bin dafür, dass generell nicht geböllert wird, aber in den Innenstädten werden wir es untersagen müssen", sagte Mädge. Aber wenn ein Einzelner Böller zünden würden, mit den geltenden Corona-Bestimmungen in diesem Jahr - dann werde man dies nicht verhindern können, weil man es nicht überwachen könne, so der SPD-Politiker.

Feuerwerk in Städten bedeute "Brandschutzgefahr"

Der Bürgermeister argumentierte vor allem mit der Brandschutzgefahr, die Böller in den Innenstädten bedeuten würden. "Wenn sie einmal dabei waren, welche Menschenansammlungen wir in den Innenständten vor Corona hatten und was dort passiert - dann hat man Angst um seine Stadt und dass sie abbrennt", sagte Mädge. Er selbst sei "kein Freund" von Feuerwerkskörpern - er würde es nicht machen und auch allen Bekannten und seiner Familie empfehlen, es zu lassen. Aber wenn Menschen Feuerwerkskörper zünden wollen, dann sollen sie es machen. Bloß: "Derjenige muss aber vor allem wissen, dass er damit Feinstaub erzeugt", sagte der SPD-Politiker. Und fügte hinzu: "Jeder ist für sein Tun verantwortlich, aber wir alle für diese eine Welt".

Er bezog sich im Zusammenhang damit auch auf die Fridays for Future-Bewegung und appellierte an die älteren Generationen. "Vielleicht muss man als Erwachsener auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen", sagte Lüneburgs OB. Mit Blick auf das nächste Treffen von Bund und Ländern, bei dem eine Gesamtstrategie für den Winter erwartet wird, äußerte sich Mädge auch: "Der Bund untersagt ja auch jetzt schon die Ansammlung auf öffentlichen Plätzen - das wird wahrscheinlich noch mal bekräftigt. Ich glaube aber nicht, dass man ein generelles Böller-Verbot aussprechen wird, denn das ist wie gesagt nicht händelbar." Dies sei genauso wie mit privaten Treffen - diese seien schon schwer genug für die Polizei zu kontrollieren. Von daher erwarte er vom Bund-Länder-Treffen nächste Woche keine Regelung zu den Silvester-Böllern in diesem Jahr.

