Stand: 24.07.2024 14:45 Uhr Insolvente Firma Co.net: 4.000 Anleger könnten leer ausgehen

Im Insolvenzverfahren der Firma Co.net mit Sitz in Drochtersen (Landkreis Stade) sind am Mittwoch vor dem Amtsgericht Stade Gläubiger über den Stand der Vermögenswerte informiert worden. Es gebe keine nennenswerte Vermögenswerte der Firma Co.net mehr, erklärte der Insolvenzverwalter gegenüber dem NDR Niedersachsen. Er sprach von einem "mutmaßlich kriminellen Hintergrund". Der Chef der Firma Co.net befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Eine Zwangsversteigerung des Bürogebäudes in Drochtersen (Landkreis Stade) sei bereits erfolgt, habe aber nicht einmal die Gewerbesteuerschulden erbracht, so Drochtersens Bürgermeister Mike Eckhoff (parteilos) gegenüber dem NDR. Den Kapitalanlegern von Co.net war versprochen worden, von der Vermietung von Ferienimmobilien auf Mallorca zu profitieren. Die aber gehören Tochter- und Enkelgesellschaften der Firma aus Drochtersen, auf die der Insolvenzverwalter keinen Zugriff hat.

Weitere Informationen Razzia in drei Ländern: Betrug an Genossenschaft in Drochtersen? Den Ermittlern zufolge geht es um organisierte Kriminalität. Beamte durchsuchten 30 Objekte in Deutschland, Polen und Spanien. (23.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min