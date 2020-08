Stand: 10.08.2020 11:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

In der neuen Staffel gibt es zwei "Rote Rosen"

In der neuen Staffel der ARD-Serie "Rote Rosen", die ab Oktober laufen soll, wird es erstmals zwei Hauptdarstellerinnen geben. Das haben die Macher der Serie, die in Lüneburg spielt, am Montag bekannt gegeben. Zu sehen ist Jana Hora-Goosmann, die unter anderem aus der "Tatort"-Reihe und der Serie "In aller Freundschaft" bekannt ist. An ihrer Seite spielt Judith Sehrbrock, bekannt ebenfalls aus "Tatort" sowie den "Bergrettern". Bei den "Roten Rosen" sind die beiden Frauen Rivalinnen, die zu Freundinnen werden. Aktuell spielt Claudia Schmutzler die Hauptrolle in der Telenovela.

Nach Pause: Drehstart für "Rote Rosen" in Lüneburg Hallo Niedersachsen - 05.05.2020 19:30 Uhr Auch das Team der Lüneburger Telenovela "Rote Rosen" musste wegen der Corona-Pandemie wochenlang pausieren. Nun geht der Dreh weiter - allerdings unter veränderten Bedingungen.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.08.2020 | 13:30 Uhr