Stand: 18.06.2021 12:56 Uhr Impfzentrum Uelzen biete Impfaktion mit AstraZeneca an

Das Impfzentrum in Uelzen bietet in der kommenden Woche eine Sonderimpfaktion an. Vom 25. bis zum 27. Juni können sich Impfwillige aus den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg kurzfristig mit dem Impfstoff AstraZeneca impfen lassen. Das Impfzentrum hat insgesamt 930 zusätzliche Dosen vom Land erhalten. Geimpft werden können Erwachsene ab 18 Jahren - jedoch keine Frauen unter 50. Anmeldungen sind ab sofort per Mail oder am Montag telefonisch beim Bürgertelefon möglich.

