Im Vogelpark Walsrode ist Schlüpfzeit

Im Weltvogelpark Walsrode herrscht derzeit Hochbetrieb auf der Jungtierstation. Dort werden seit einigen Tagen Hühnerküken in warmen Brutkästen aufgezogen. Geschlüpft sind auch schon die winzigen Halsband-Zwergfalken, ein nackter Brillenpelikan ohne Fell und der Nachwuchs der Riesenseeadler mit einem grauen Flaum. Vogelarten wie Hornvögel, Geier, Störche und Pinguine seien noch mit Nestbau oder Brut der Eier beschäftigt, sagte Pressesprecherin Janina Ehrhardt. In einigen Wochen aber werden die meisten Vogelbabys geschlüpft sein. "Das ist immer wieder ein Highlight für uns, aber auch für die Besucher", sagte Ehrhardt. In dem Tierpark in der südlichen Lüneburger Heide leben etwa 4.000 Vögel von 650 Arten.

