Horneburg: Radfahrer überfallen, verprügelt und verfolgt

Ein 24-jähriger Radfahrer auf dem Weg nach Horneburg (Landkreis Stade) ist am vergangenen Sonntag von drei Männern überfallen worden. Er sei von einem Auto verfolgt und mit einer Schusswaffe bedroht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Mitfahrer traten den 24-Jährigen den Angaben zufolge zuvor vom Fahrrad. Dann sollen sie auf ihn eingeschlagen und ihm Fahrrad und Schlüssel gestohlen haben. Der 24-Jährige flüchtete, seine Angreifer verfolgten ihn der Polizei zufolge allerdings weiter. Erst in Horneburg konnte er sie demnach abschütteln. Dort alarmierte der 24-Jährige die Polizei. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen schweren Raubes gegen drei Verdächtige im Alter von 18, 19 und 20 Jahren. Das Opfer wurde bei dem Überfall laut Polizei leicht verletzt.

