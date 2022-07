Stand: 13.07.2022 07:50 Uhr Holzsplitter reißt Chemikalien-Behälter auf - Großeinsatz

Der Holzsplitter einer zerbrochenen Palette hat in Rotenburg am Dienstag einen Behälter mit einer Chemikalie aufgerissen - und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Sieben Menschen in dem Logistikunternehmen wurden durch die Chemikalie leicht verletzt, eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei hatte der beschädigte Behälter in der Halle des Logistikunternehmens eine etwa 100 Meter lange Spur mit der Substanz hinterlassen. Mehr als fünf Stunden waren etwa 140 Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Spur zu beseitigen. Weil sie dabei spezielle Schutzanzüge tragen mussten, waren die Arbeiten für die Einsatzkräfte besonders kräftezehrend, wie es von der Feuerwehr hieß. Die Feuerwehr machte keine Angaben dazu, um was für eine Chemikalie es sich handelte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.07.2022 | 06:30 Uhr