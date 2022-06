Stand: 13.06.2022 11:13 Uhr Hollenstedt: Betrunkener fährt in Fachwerkhaus

In Hollenstedt im Landkreis Harburg ist ein betrunkener Autofahrer am frühen Samstagmorgen in ein Fachwerkhaus gefahren. Nach Angaben der Polizei wurde der 34-jährige Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Er stand neben seinem Fahrzeug, als die Beamten am Unfallort ankamen. Ein Bluttest beim Autofahrer habe einen Wert von knapp einem Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. An dem Fachwerkhaus entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Das Gebäude musste an einer Ecke vorsorglich mit Metallstützen versehen werden, da es drohte einzustürzen. Weitere Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.06.2022 | 10:30 Uhr