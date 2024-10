Stand: 11.10.2024 12:18 Uhr Hokkaido und Butternut: Niedersachsens Nordosten ist Kürbisland

Im Landkreis Harburg werden in Niedersachsen die meisten Kürbisse angebaut. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer hat sich die Anbaufläche dort seit 2018 verdreifacht - auf rund 185 Hektar. In ganz Niedersachsen wurden im vergangenen Jahr etwa 780 Hektar Fläche für die Kürbisproduktion genutzt. Trotz des nass-kalten Frühjahrs erwarten Landwirtinnen und Landwirte in diesem Jahr eine gute Ernte. Besonders beliebt sind Hokkaido- und Butternut-Kürbisse, sagt Heiner Bartels, der im Landkreis Harburg Kürbisse anbaut.

