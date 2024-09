Stand: 25.09.2024 14:41 Uhr Kürbisse bei Burgdorf geklaut? Polizei schnappt mutmaßlichen Dieb

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat die Polizei einen mutmaßlichen Kürbisdieb in Burgdorf (Region Hannover) erwischt. An einem Feld fiel den Beamten ein verdächtiges Auto auf. Bei der Kontrolle fanden sie mehrere Kürbisse im Wagen des 47-Jährigen. Offenbar hatte er sie kurz zuvor von einem Feld gestohlen und wollte sie mit seinem Auto abtransportieren, so die Polizei. Die Beamten stellten die Kürbisse sicher und ermitteln nun gegen den Mann.

