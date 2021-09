Stand: 05.09.2021 11:46 Uhr Hoher Schaden nach Brand in Unterkunft für Asylbewerber

In Buxtehude (Landkreis Stade) ist am frühen Sonntagmorgen eine leer stehende Asylbewerberunterkunft durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte den Brand löschen. Menschen wurden nicht verletzt. Den Gesamtschaden an dem Container-Komplex schätzen Polizei und Feuerwehr auf rund 400.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Sie soll den Angaben zufolge in den nächsten Tagen von Expertinnen und Experten der Polizeiinspektion Stade ermittelt werden. Bereits im April war die Unterkunft in Buxtehude fast komplett ausgebrannt. Auch damals wurde niemand verletzt. Brandermittelnde hatten damals festgestellt, dass an mehreren Stellen im Inneren der Wohncontainer Feuer gelegt worden war.

05.09.2021