Stand: 10.11.2022 10:36 Uhr Hohe Nachfrage nach Munition - Gute Zahlen für Rheinmetall

Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall bleibt wegen der hohen Nachfrage nach Munition auf Wachstumskurs. Der Umsatz des Konzerns sei im dritten Quartal um 12,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte Deutschlands größtes Rüstungsunternehmen mit. Rheinmetall hat 25.000 Beschäftigte. Große deutsche Werke sind unter anderem in Unterlüß (Landkreis Celle) in der Südheide und in Bremen.

