Stand: 01.12.2022 07:30 Uhr Höhbeck: Feuer in Einfamilienhaus - 79-Jähriger verletzt

In Höhbeck im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat es am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Bei dem Feuer wurde nach Polizeiangaben der 79-jährige Bewohner durch Rauchgase leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand das Obergeschoss des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Das Obergeschoss des Gebäudes brannte komplett aus. Laut den Beamten gestaltete sich die Arbeit der Feuerwehr schwierig, weil in dem Haus Propangasflaschen gelagert waren und Explosionsgefahr bestand. Die Brandursache ist noch unklar, das Haus gilt als unbewohnbar. Es entstand ein Schaden von mehr als 150.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 01.12.2022 | 07:30 Uhr