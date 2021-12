Stand: 07.12.2021 16:29 Uhr Hitzacker: Tourismuspreis für Naturresort "destinature Dorf"

Jubel in Hitzacker: Das Projekt "destinature Dorf" wurde mit dem 1. Platz des Deutschen Tourismuspreises ausgezeichnet. Die Natur zum Hotel machen - das ist das Motto in Hitzacker. Am Rande des Biosphärenreservats Elbtalaue hat eine Firma ein Camping-Dorf aufgebaut, das sowohl im Bau als auch im Betrieb nachhaltig ist. Das "destinature Dorf" überzeugte die Jury, weil es verantwortungsvoll mit der Umwelt umgehe und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sei. Der Tourismuspreis gilt als eine der höchsten Auszeichnung der Branche. Das "destinature Dorf" bekam zusätzlich den Publikumspreis, der auf dem Deutschen Tourismustag gewählt wurde.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.12.2021 | 13:30 Uhr