Stand: 18.06.2024 07:08 Uhr Hitzacker: St. Johanniskirche erhält 90.000 Euro für Restaurierung

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die evangelische St. Johanniskirche in Hitzacker im Wendland mit insgesamt 90.000 Euro. Ein symbolischer Fördervertrag sei am Montag übergeben worden, teilte die Stiftung mit. Mit dem Geld sollen beispielsweise Tischler- und Restaurierungsarbeiten an der Empore sowie weitere Ausstattung finanziert werden. Die Kirche gehört zu mehr als 520 Objekten, die die private Stiftung unter anderem mithilfe von Spenden allein in Niedersachsen fördert. Die St. Johanniskirche steht am Ostrand der Altstadt von Hitzacker. Bereits im 12. Jahrhundert gab es einen Vorgängerbau der heutigen Kirche. Diese wurde im 17. Jahrhundert nach einem Brand wieder aufgebaut.

Weitere Informationen Hitzacker: Schmucke Fachwerkstadt an der Elbe im Wendland Der Ort im nördlichen Wendland lockt mit Fachwerkhäusern, einer Promenade und einem Weinberg mit Ausblick über die Elbe. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.06.2024 | 08:30 Uhr