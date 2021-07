Stand: 16.07.2021 09:19 Uhr Hitzacker: Einsatzkräfte suchen nach Schwimmerin

Mehrere Feuerwehren haben in der Nacht zu Freitag auf der Elbe bei Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) mit Booten und Drohnen nach einer Schwimmerin gesucht. Ein Mann hatte sie als vermisst gemeldet, weil ihre Kleider Stunden, nachdem sie ins Wasser gegangen war, immer noch am Strand bei Hitzacker lagen. Der Schiffsverkehr wurde teilweise eingestellt. Laut Polizei stellte sich dann aber heraus, dass es sich bei der Frau um eine Streckenschwimmerin handelt. Sie war drei Kilometer weiter wieder an Land gegangen und dort abgeholt worden. Ihre Sachen wollte sie später holen.

16.07.2021 | 06:30 Uhr