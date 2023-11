Stand: 03.11.2023 10:06 Uhr Himmelpforten: "Lovemobil" an der Bundesstraße 73 abgebrannt

Ein Wohnmobil, das an der B73 bei Himmelpforten (Landkreis Stade) für sexuelle Dienste genutzt wurde, ist in der Nacht zu Freitag vollständig ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein vorbeikommender Mofa-Fahrer zufällig das Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Verletzt wurde laut Polizei und Feuerwehr niemand. Durch das Feuer entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Nach Zeugenangaben hatte kurz vor dem Brand ein vermutlich dunkler Mercedes mit hoher Geschwindigkeit den Parkplatz verlassen. Ob der oder die Insassen des Fahrzeugs mit dem Brand selbst zu tun hatten oder nur wichtige Zeugen sein könnten, ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon: (04141) 10 22 15.

