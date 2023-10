Stand: 05.10.2023 07:14 Uhr Herbstdeichschau: Mäuse werden zum Problem

Der Artlenburger Deichverband beginnt heute mit seinen Deichschauen. Den Anfang machen 32 Kilometer zwischen Hoopte und Avendorf im Landkreis Harburg, die heute kontrolliert werden. Die Deiche seien in einem guten Zustand, sagt Ansgar Dettmer vom Artlenburger Deichverband. Dank des nassen Frühjahrs gebe es in diesem Jahr keine Trockenrisse wie in den vergangenen Jahren. Mäuse würden aber zunehmend zu einem Problem. Dettmer schätzt, dass sie sich wegen der milden Winter stärker vermehren. Bisher hätten Greifvögel erfolgreich die Nagetiere gejagt. Dafür sei in den vergangen 20 Jahren die Anzahl der Sitzstangen für Greifvögel an den Deich verdoppelt worden. Doch das reiche nun möglicherweise nicht mehr. Nun müsse diskutiert werden, ob Giftköder eingesetzt werden, so Dettmer.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.10.2023 | 06:30 Uhr