Stand: 07.01.2023 15:51 Uhr Hellwege: Unbekannte überfallen 84 und 85 Jahre alte Eheleute

In Hellwege im Landkreis Rotenburg (Wümme) haben drei Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend ein Ehepaar in seinem Wohnhaus überfallen. Nach Angaben der Polizei wurde die 84-jährige Ehefrau gegen 3 Uhr auf ungewöhnliche Geräusche im Haus aufmerksam. Die Unbekannten hatten die Terrassentür aufgehebelt, im Flur traf die Frau auf einen der Einbrecher. Er brachte die 84-Jährige zu Boden und fesselte sie. Ihr 85-jähriger Ehemann wurde demnach von einem Komplizen überwältigt und ebenfalls gefesselt. Ein dritter Täter habe Bargeld, Schmuck und einen Laptop entwendet. Das Ehepaar konnte sich nach der Flucht der Täter selbst befreien und die Polizei verständigen. Mit leichten Verletzungen wurden beide in ein Krankenhaus gebracht.

